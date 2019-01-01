قائد إيران: خسرنا من اليابان بسبب الأخطاء الفردية

إيران ستلعب على المركزين الثالث والرابع في كأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أشكان ديجهاني، قائد منتخب إيران، على أنه من الصعب شرح هزيمة منتخب بلاده أمام اليابان، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين.

المنتخب الإيراني ودع منافسات كأس آسيا، من دور النصف نهائي على يد المنتخب الياباني، الذي خسر منه بثلاثة أهداف دون رد.

أشكان قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورت" عقب المباراة: "اليوم كنا جيدين، ولكن ارتكبنا العديد من الأخطاء، التي أهدت اليابان الفوز بسهولة".

قائد إيران تابع: "اعتقد أننا كنا جيدين، وأفضل منهم، حتى جاء الهدف الأول لليابان، الذي جعلنا نرتبك ولا نستطيع العودة".

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ديجهاني أردف: "لا نستطيع أن ننكر أن المنتخب الياباني قدم مباراة جيدة، ولكننا وقعنا في أخطاء تسببت في الخسارة".

واختتم قائد إيران تصريحاته قائلًا: "أهداف اليابان جاءت بعد أخطاء فردية، هذا الشيء الوحيد الذي استطيع أن أقوله".

المنتخب الياباني صعد إلى المباراة النهائية، منتظرًا الفائز في مباراة الإمارات وقطر، والمقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب محمد بن زايد.