قائد أرسنال يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب مخيتاريان

الأرميني سيغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى لوران كوسييلني، قائد أرسنال، امتعاضه من غياب زميله هنريك مخيتاريان عن نهائي الدوري الأوروبي بباكو أمام تشيلسي بسبب التخوف على سلامته.

وأعلن أرسنال أن اللاعب الأرميني لن يسافر مع الفريق للعب المباراة بسبب توتر العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وإمكانية تعرض اللاعب لتهديد أمني.

وقال كوسييلني مع "بي بي سي": "لست سعيداً لأننا علينا أن نترك زميلاً لنا هنا ولا يسافر معنا، على يوفا فهم سياسات البلاد أولاً".

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وأضاف: "عندما تمتلك بلد مشكلة مع أخرى، لا يجب أن يؤثر هذا الأمر على المباريات، ميكي لاعب مهم لنا وكنا نريده أن يشارك".

مدرب أرسنال أوناي إيمري هو الآخر عبر عن غضبه لغياب لاعبه: "أخبار سيئة ولكن لا يمكننا فعل شيء، هو قرار شخصي منه وعائلته ويجب احترامه".

ويُلعب النهائي في التاسع والعشرين من مايو الجاري بين قطبي العاصمة لندن، وسبق لمخيتاريان التتويج بالبطولة لاعباً مع مانشستر يونايتد قبل عامين.