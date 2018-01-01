قائدة منتخب أفغانستان تتحدث عن التحرش الجنسي من رئيس الاتحاد

الاتحاد الدولي يحقق في الأمر وإيقاف رئيس الاتحاد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبحت هاميلا كوهستاني، قائدة منتخب أفغانستان لكرة القدم، أحدث المتحدثات عن إدعاءات التحرش الجنسي، الذي وقع لعدد من لاعبات المنتخب في الأردن العام الماضي.

وكانت خالدة بوبال، المدير الفني للمنتخب الأفغاني للسيدات، قد فتحت الباب أمام الإعلام للكشف عن ما قام به رئيس الاتحاد وبعض المسؤولين من تحرش بلاعبات المنتخب.

وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الاتحاد الأفغاني، كيرامودين كريم، وتعليق نشاطه الكروي خلال فترة التحقيقات الجارية.

وكان رئيس الاتحاد قد رفض الاتهامات الموجهة ضده، مؤكدًا إنها إدعاءات باطلة من المدير الفني واللاعبات.

كوهستاني علقت على الأحداث: "هناك أناس محافظون لم يحبوا أن تكون النساء جزءًا من كرة القدم، البعض يقول أننا مثل السُم، لابد من إزالته، ويتساءل البعض عن ماذا أحاول أن أُثبت، ويقولون إذا لم يكن لدينا مجتمع من السيدات لما حدث هذا".

وتابعت: "على مستوى العالم، في أمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وبعض دول العالم الثاني والنامية، يحدث هذا، أنا متأكدة من حدوث هذا منذ وقتًا طويل".

وواصلت: "على المرأة أن تدفع الثمن، نحن نحد من فرص المرأه بسبب قيامها بما يقوم به الرجل، هل في الإسلام أنت تلعب النساء كرة القدم، لا يجيب أن يمارسوا تلك اللعبة، تقليص الفرص من أجل لعب الكرة لن يحل مشكلة التحرش الجنسي، فهم بحاجة لجعل النساء مستقلة عن مجتمع الرجال".

وعلى الرغم من أن رئيس البلاد، اشرف جاني قد أكد رفضه لما حدث إلا أنها تعلق: "شرف النساء من شرف البلاد، هذا الأمر شائع في أفغانستان، عندما تفعل النساء شيئًا، الأب، الأخ، الزوج سوف يضربها ويخبرها عن الشرف، الشرف هنا كبير جدًا".

ولم يتم الانتهاء من التحقيقات التي تتم تحت عين الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الوصول لحقيقة الأمر، ومعاقبة المخطئين.