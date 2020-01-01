في 24 ساعة .. تحول عينة أوديجارد من إيجابية إلى سلبية

الحالة الثانية في النادي الإسباني

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية، مساء اليوم، الثلاثاء، بظهور عينة إيجابية لفيروس كورونا، بصفوف الفريق، قبل أن يتم نفي ذلك سريعاً.

مارتين أوديجارد، صانع الألعاب النرويجي، هو المصاب الجديد في الفريق، وفقاً لما أكدته الصحف الإسبانية، وسط مخاوف من انتشار العدوى بين باقي اللاعبين.

شبكة " أوندا مدريد" الإسبانية، أكدت أن النادي قام بعمل فحوصات كورونا لجميع أعضاء الفريق بعد العودة من المشاركة أمام ريال سوسييداد بالدوري ، ليتم اكتشاف إصابة أوديجارد.

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وأوضحت أن مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم قبل اكتشاف إصابته، ستجبر النادي على إجراء المزيد من الفحوصات لجميع اللاعبين، للاطمئنان على سلامتهم والتحقق من عدم وجود إصابات جديدة.

وبعد هذه الأنباء، خرجت صحيفة "as" الإسبانية، لتؤكد أن نتيجة العينة الثانية لأوديجارد جاءت سلبية، لتثبت عدم صحة العينة الأولى.

وأوضحت أن اللاعب أصبح جاهزاً الآن، للظهور مع ريال مدريد في المواجهة القادمة ضد ريال بيتيس في بطولة الدوري.

وكان ريال ضم انضم لقائمة المتضررين من الفيروس الموسم الماضي، بعد إصابة ماريانو دياز في نهاية يوليو قبل تعافيه بشكل طبيعي.

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يذكر أن ريال مدريد افتتح مشاركاته في الدوري الإسباني للموسم الجديد، بالتعادل مع ريال سوسييداد بدون أهداف الأحد الماضي، قبل الخروج لملاقاة ريال بيتيس يوم السبت القادم.