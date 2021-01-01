في يوفنتوس أم ريال مدريد؟ مارسيلو يُؤكد العودة للشراكة مع رونالدو!

الشائعات تزداد..

أثار مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كتب ما يدل على اقتراب عودته للعب رفقة كريستيانو رونالدو في فريق واحد.

وكانت شائعات قد نمت في الأيام الأخيرة عن عزم رونالدو العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد بعد فشله في جلب لقب دوري أبطال أوروبا إلى يوفنتوس بالسنوات الثلاث الماضية.

ورغم خروج رونالدو بتصريحات نفى فيها الأمر بصورة غير مباشرة، إلا أن الصحف واصلت التكهن بأن عودة الدون إلى العاصمة الإسبانية الموسم المقبل قد اقتربت كثيرًا.

اليوم خرج مارسيلو بتعليق تسبب في ردود أفعال هائلة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كتب "قريبًا" في تعليق على فيديو لاحتفالاته مع رونالدو أثناء تواجدهما سويًا في ريال مدريد.

🚨| Marcelo just commented this on an Insta post of him & Ronaldo. #rmalive pic.twitter.com/Wk1nD2NHuL — Madrid Zone (@theMadridZone) March 18, 2021

البعض أخذ تعليق الدولي البرازيلي كدلالة على علمه بأن الدون بات قريبًا من الريال خصوصًا وأن العلاقة قوية جدًا بين الثنائي، فيما رأى البعض الآخر أن مارسيلو هو من سيذهب لرونالدو لا العكس.

عقد مارسيلو الحالي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022، وبدأت إدارة الريال بالفعل في البحث عن بديل شاب له، مع نجاح فيرلاند ميندي في كسب مكانة أساسية في الجبهة اليُسرى على حسابه بالموسمين الأخيرين.

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هكذا، يبدو أن رحيل مارسيلو إلى يوفنتوس منطقيًا، فالبيانكونيري يعاني في الجبهة اليُسرى مع تراجع مستويات أليكس ساندرو وكثرة إصاباته، إلى جانب أن الاهتمام بلاعب ريال مدريد ليس جديدًا، بل قديم قدم التعاقد مع رونالدو.

الجدير بالذكر أن عقد رونالدو الحالي مع يوفنتوس ممتد حتى صيف 2022 أيضًا، وقد أعلن فابيو باراتيشي، المدير الرياضي لليوفي، أن مستقبل النادي الإيطالي هو النجم البرتغالي ولا نية للتفريط فيه.