في مثل هذا اليوم - سعيد العويران يسجل اسمه بحروف من ذهب في كأس العالم

الهدف التاريخي للاعب في مرمى المنتخب البلجيكي بكأس العالم 1994.

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبقى اسم اللاعب الدولي السعودي سعيد العويران واحداً من أبرز لاعبي كرة القدم في السعودية نظرًا لما قدمه رفقة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وبالتأكيد عند ذكر اسم اللاعب أول ما يأتي في الأذهان الهدف التاريخي للاعب في مرمى المنتخب البلجيكي بكأس العالم 1994.

ويصادف اليوم تاريخ الهدف الرائع للاعب في بطولة كأس العالم 1994 حينما واجهه المنتخب السعودي أول لقاء في التصفيات أمام المنتخب الهولندي ورغم الهزيمة إلا أن مستوى المنتخب السعودي كان جيداً أمام منتخب مثل هولندا.

ثاني المواجهات كانت أمام منتخب المغرب وقدم الأخضر أداءً لقي الاستحسان، أخر المواجهات كانت أمام المنتخب البلجيكي وشهدت الدقيقة الخامسة أسعد اللحظات حينما أنطلق سعيد العويران بالكرة من منتصف ملعب المنتخب السعودي.

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واستلم العويران تمريره من محمد عبدالجواد وشق سعيد طريقه نحو الشهرة ضارباً بآمال المنتخب البلجيكي ومحطماً دفاعه حتى تجاوز المدافع السادس ليسجل أحد أفضل الأهداف التي شهدتها كرة القدم وسيبقى هدف سعيد عالقاً في رؤوس متابعي كرة القدم للأبد لينال سعيد جائزة أفضل لاعب في اللقاء ويقود منتخب بلاده لدور الـ 16 وأفضل إنجاز لها في كأس العالم ويصبح بطلاً قومياً.

في مثل هذا اليوم منذ 25 سنة 🇸🇦🏆

⚽️ واحد من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم FIFA

👋 تحياتنا للكابتن العويران @saeed_alowiran@SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/0TLckH3YNe — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 29, 2019

ويعد العويران اللاعب رقم واحد في قلوب السعوديين قام الفيفا باختيار هدف سعيد العويران كأفضل هدف في البطولة وكأفضل ثاني هدف في تاريخ كؤوس العالم حتى وقتنا هذا كما اختار الفيفا سعيد العويران في قائمة أفضل 22 لاعب في كأس العالم 1994م مسجلاً سعيد نفسه كأحد أبطال كرة القدم ونقش اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الفيفا.