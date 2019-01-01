في مثل هذا اليوم - انتصار تاريخي لأرسنال على برشلونة وبداية عقدة جديدة

انتصار تاريخي لأرسنال على برشلونة في مثل هذا اليوم عام 2011 بدوري أبطال أوروبا

في مثل هذا اليوم ومنذ8 سنوات، نجح أرسنال في تحقيق انتصاراً تاريخياً على نظيره الإسباني برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

الزمان كان الأربعاء 16 فبراير 2011 بذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، والمكان في ملعب الإمارات بشمال العاصمة الإنجليزية لندن.

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أرسنال ومدربه السابق أرسن فينجر لعب المباراة بالحارس البولندي فويتشيك تشيزني أمامه رباعي دفاعي:إيمانويل إيبويه، لوران كوسيلني، يوهان دجورو وجايل كليشي.

وسط : جاك ويلشير، فابريجاس، أليكساندر سونج، وهجوم: ثيو والكوت،سمير نصري وروبن فان بيرسي.

🔴 مانشستر يونايتد يحتفل بذكرى مرور 20 عامًا على تحقيق الثلاثية ( البريميرليج والكأس ودوري الأبطال) في مباراة خيرية أمام أساطير @FCBayernAr يوم 26 مايو المقبل.



👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة



✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

وعلى الجانب الآخر لعب بيب جوارديولا بحارس مرمى فيكتور فالديز، أمامه داني ألفيس، جيرارد بيكيه، أبيدال وماكسويل.

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وسط: سيرجيو بوسكيتس، أندريس إنيستا، تشافي هيرنانديز، وهجوم به ليونيل ميسي وديفيد فيا وبيدرز رودريجيز.

البداية كانت حماسية من كلا الفريقين، ولكن الأفضلية كانت لبرشلونة بهدف من ديفيد فيا بتمريرة الساحر ليونيل ميسي.

المدفعجية رفضوا اليأس ونجحوا في اقتناص التعادل مع نهاية الشوط الأول، بتسديدة خادعة لفان بيرسي بالزاوية الضيقة لفالديز.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 83 بالشوط الثاني، وتمريرة متقنة لسمير نصري، تمكن البديل أندري أرشافين من إحراز هدف الفوز وسط فرحة عارمة لجماهير أصحاب الأرض.

فرحة أرسنال لم تستمر كثيرا، حيث انتهت في 8 مارس بهزيمة في كامب نو بنتيجة 3/1 أمام الفريق الكتالوني الذي انتزع لقب دوري الأبطال في النهاية على حساب مانشستر يونايتد بالنهائي.

الخسارة كانت بداية لعقدة خروج أرسنال من دور الـ16 للبطولة، والتي استمرت لسنوات حتى بداية غيابه عن البطولة الموسم الماضي.