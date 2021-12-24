في متناول الجميع .. شرط جزائي هالاند يشعل الصراع بين ميونخ وريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، وجود شرطًا جزائيًا، في عقد إرلينج هالاند، مع ناديه بوروسيا دورتموند، سيتم تطبيقه بنهاية الموسم الحالي، مما يسمح له بالرحيل عند دفعه.

ويعد المهاجم النرويجي، هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، التي تريد تعزيز هجومها بالتعاقد مع اللاعب الشاب المميز، وبهذا الشرط الجزائي سيصبح الأمر سهلًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هالاند لديه شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 75 مليون يورو، لن يشكل عائقًا بالنسبة للكثير من الفرق التي تريد التعاقد مع اللاعب.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، شدد على أن فريقه يمتلك المال اللازم لتفعيل الشرط الجزائي والتعاقد مع هالاند.

ولن يكون بايرن ميونخ الفريق الوحيد الذي يريد التعاقد مع هالاند، بل هناك ريال مدريد، الذي يعتبر هالاند من ضمن أهدافه الأساسية للتعاقد معه في الصيف المقبل، وسيشتد الصراع بين الفريقين للظفر بخدماته.

ومن جانبها تعمل إدارة بوروسيا دورتموند على الاحتفاظ باللاعب المميز، إذ أكدت إدارة الفريق، قبل فترة ماضية أنها تعمل على تعديل عقد اللاعب ومضاعفة راتبه للاحتفاظ به أطول فترة ممكنة.

جدير بالذكر أن المهاجم النرويجي صاحب الـ 21 عامًا، قد شارك مع بوروسيا دورتموند منذ وصوله في موسم 2019-20، في 76 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 74 هدفًا وصنع 26 آخرين.