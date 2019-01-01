في مباراة مثيرة - ديربي يخطف مقعد في التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي

ديربي كاونتي نجح في الفوز على وست بروميتش وقتل أحلام ميدلزبره

تمكن ديربي كاونتي من الفوز على وست بروميتش وحجز المركز السادس لضمان التواجد في التصفيات المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

كاونتي تمكن من التقدم مبكرًا في الدقيقة 19 عن طريق مارتين واجهورن قبل أن يتمكن وست بروميتش من التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق ستيفن جوهانسون.

ونجحت كتيبة فرانك لامبارد من تسجيل هدفين في الدقيقتين 70 و73 عن طريقة ماسون بينيت وهاري ويلسون من ركلة جزاء.

ورغم فوز ميدلزبره على روتردام يونايتد بثنائية لهدف إلا أنّ خسر المركز السادس لصالح ديربي كاونتي.

كما تعادل بريستول سيتي مع هال سيتي بهدف لمثله ليفشل في المنافسة ويستمر في المركز الثامن.

وكان نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد قد حسما تأهلمهما للدوري الإنجليزي الموسم المقبل بعد احتلال صدارة ووصافة التشامبيونشيب.

وسوف تُقام مباريات إقصائية بين ليدز يونايتد وديربي كاونتي وكذلك وست بروميتش وأستون فيلا بنظام الذهاب والعودة والمتأهل يلعب النهائي في ويمبلي.

جدير بالذكر أن إيبسويتش وبولتون وروتردام هبطا إلى الدوري الدرجة الثانية