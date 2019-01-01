في مباراة الستة أهداف - الرجاء المغربي يعود بتعادل ثمين أمام بريكاما

النسور يبدأون دوري أبطال أفريقيا بقوة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

افتتح الرجاء المغربي الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا بتعادل ثمين - خارج أرضه - أمام بريكاما يونايتد الجامبي بثلاثية لكل منهما.

بدر بانون؛ نجم الأخضر، تقدم مبكرًا بعد مرور دقيقتين فقط من صافرة البداية، لكن بعدها بثماني دقائق عادل أصحاب الأرض النتيجة محرزين هدف التعادل.

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وفي الدقيقة 29، أعاد محسن متولي التقدم للرجاء، بهدف رائع من ضربة ركنية أرسلها وصلت إلى حارس المرمى إلا أنها سقطت من يده لتسكن شباكه.

وكما حدث المرة الأولى، أدرك بريكاما التعادل بعد هدف تقدم النسور بست دقائق بعدما انفرد لاعبه بالمرمى، ثم أضاف أصحاب الأرض الهدف الثالث لهم قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الدقيقة 54 من عمر اللقاء، تعادل بدر بانون للرجاء محرزًا الهدف الثالث لفريقه.

هذا التعادل يعزز من حظوظ الرجاء في التأهل لدور الـ32، حيث يحتاج في لقاء الإياب، الذي سيقام في 23 من الشهر الجاري، للتعادل السلبي أو الإيجابي بأقل من 3-3 أو الفوز بأي نتيجة، حتى يصعد.