في ليلة معادلة صلاح لدروجبا .. ليفربول يكتسح واتفورد
بخطى واثقة وغرارة تهديفية، حقق ليفربول فوز عريض على مضيفه واتفورد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "فيكارج رود"، لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
اللقاء شهد خمسة أهداف موقعه باسم ساديو ماني وروبرت فيرمينو ومحمد صلاح، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بنتيحة خمسة أهداف مقابل لاشيء.
افتتح الضيوف اللقاء سريعًا في الدقيقة 9 بأقدام ساديو ماني الذي أنهى الكرة بطريقة رائعة في الشباك سبقتها صناعة ولا أروع من جانب النجم المصري محمد صلاح.
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وبهذا الهدف أصبح النجم السنغالي ثالث أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بعد ديديه دروجبا ومحمد صلاح برصيد 100 هدف.
وقبل نهاية الشوط الأول، حرص الضيوف على مضاعفة النتيجة ليسجل فيرميينو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 37.
فيرمينو عاد من جديد في بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 ليسجل الهدف الثالث للريدز والثاني الشخصي له في وسط سيطرة تامة للريدز.
أبى صلاح أن يخرج دون توقيع خاص له ليسجل الهدف الرابع بنفس الطريقة الرائعة التي سجل بها أمام مانشستر سيتي في الجولة السابقة قبل التوقف الدولي، ليضرب رقم شخصي جديد هذا الموسم ويسجل في 8 مباريات متتالية بقميص الريدز.
صلاح كتب سطر آخر في تاريخه الخاص بهذا الهدف وعادل أهداف ديديه دروجبا كأكثر لاعب أفريقي تسجيلًا للأهداف برصيد 104 هدفًا.
وبهذه النتيجة تربع ليفربول مؤقتًا في صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة في انتظار باقي مباريات الجولة.
بينما توقف رصيد واتفورد عند النقطة 7 في أول مباراة لكلاديو رانبيري في المركز الـ 15 لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.