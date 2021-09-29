في ليلة رقمه التاريخي .. رونالدو رجل دوري الأبطال لا يتوقف عن الإبهار!

كريستيانو رونالدو يواصل السيطرة على أرقام دوري أبطال أوروبا.

ضع البرتغالي كريستيانو رونالدو في أي مباراة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وببساطة ستجد رقمًا قياسيًا جديدًا، هذه أصبحت حقيقة تتكرر في كل مباراة يخوضها "صاروخ ماديرا" في بطولته المفضلة.

رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 136 هدفًا، بعدما أضاف هدف جديد إلى رصيده خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال التي أقيمت مساء الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

رونالدو سجل الهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح مانشستر يونايتد فوزًا قاتلًا على فياريال بنتيجة 2-1، ويخطف "الشياطين الحمر" نقاط المباراة.

مباراة فياريال منحت كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا، انفرد به بعد سنوات طويلة من اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ما هو الرقم الجديد الذي حققه كريستيانو رونالدو؟

بمشاركته في مباراة فياريال، أصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعب يشارك في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما وصل رصيد مشاركاته إلى 178 مباراة.

رونالدو كسر الرقم الذي حمله زميله السابق، أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس، الذي لعب 177 مباراة في دوري أبطال أوروبا، مع النادي الملكي وبورتو البرتغالي.

اللاعب الوحيد في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا، والذي قد يمثل تهديدًا على رونالدو هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحتل المركز الثالث في القائمة بخوض 151 مباراة.

178 - Cristiano Ronaldo is set to make his 178th UEFA Champions League appearance, overtaking Iker Casillas as the player with the most appearances in the competition's history. Domain. pic.twitter.com/DsUn6iHIed — OptaJoe (@OptaJoe) September 29, 2021

ماذا قدم رونالدو أمام فياريال؟

ورغم الهدف الثمين في شباك فياريال، إلا أن كريستيانو رونالدو لم يقدم أفضل أداء ممكن منذ وصوله إلى مانشستر يونايتد.

رونالدو لعب اللقاء بالكامل بطبيعة الحال، وسدد كرة واحدة فقط على المرمى جاء منها هدفه، وتسديدتين بعيدتين عن القائمين والعارضة، وحاول رونالدو المرواغة في ثلاث مناسبات، لم ينجح في أي منها.

وفي المجمل، لمس رونالدو الكرة 46 مرة فقط، ومرر 24 تمريرة صحيحة من أصل 29 محاولة بنسبة 83%.

دور رونالدو كان واضحًا في صناعة اللعب حيث صنع لزملائه ثلاثة فرصة للتسجيل، لكن دون استغلال من جانبهم.

رونالدو فاز في صراع أرضي واحد من أصل خمس محاولات، وصراعين هوائيين من أصل أربعة، فيما خسر الاستحواذ على الكرة في 14 مناسبة.

رونالدو ورقم قياسي آخر

ويبدو أن أرقام رونالدو القياسية لن تتوقف فقط على صعيد المشاركات في دوري الأبطال، حيث أن هدفه في مرمى فياريال منحه رقمًا آخر.

رونالدو وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح ثاني أكبر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل في المنافسات الأوروبية.

36 - Cristiano Ronaldo (36y 236d) is the second oldest Man Utd player to score a goal in European competition at Old Trafford after Bryan Robson (36y 282d) vs Galatasaray in 1993. Clutch. pic.twitter.com/LkZf1UTFwd — OptaJoe (@OptaJoe) September 29, 2021

رونالدو سجل هدفه في مرمى فياريال وهو بعمر 36 عامًا و236 يومًا، ولا يتفوق عليه سوى بريان روبسون الذي سجل هدفًا في مرمى جلطة سراي التركي في عام 1993، وهو بعمر 36 عامًا و282 يومًا.

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