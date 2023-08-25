في ليلة الهاتريك مع النصر .. بيلينجهام يقترب من معادلة رقم رونالدو مع ريال مدريد

نجم ريال مدريد الشاب على بُعد خطوة من معادلة رقم كريستيانو رونالدو!

تألق كريستيانو رونالدو مع النصر خلال مواجهة الفتح في ثالث جولات دوري روشن السعودي مسجلًا الهاتريك وصانعًا هدف ساديو ماني وهو الأول في اللقاء الذي انتهى بفوز العالمي 5-0، وفي نفس الوقت كان جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الجديد يقترب من معادلة إنجازه المذهل مع الفريق الإسباني.

النجم الإنجليزي سجل هدف الفوز الوحيد على سلتا فيجو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ليكون بذلك أول لاعب يُسجل في أول 3 مباريات له في الليجا بعد النجم البرتغالي.

صاحب الـ20 عامًا كان قد سجل هدفًا ضد أتلتيك بلباو وهدفين في مرمى ألميريا ومن ثم أضاف هدفه الرابع مع الريال في شباك سلتا فيجو مساء اليوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

صاحب الـ38 عامًا المتواجد في الدوري السعودي منذ يناير الماضي مازال يحتفظ بالرقم الأفضل، إذ استطاع التسجيل في أول 4 مباريات له في الليجا خلال موسم 2009-2010، إذ أحرز في مرمى ديبورتيفو لاكرونيا وإسبانيول وخيريز وفياريال ما مجموعه 5 أهداف.

بيلينجهام سيكون قادرًا على معادلة رقم رونالدو خلال مواجهة خيتافي في الجولة الرابعة من الليجا، ومن ثم تحطيمه خلال مباراة الجولة الخامسة أمام ديبورتيفو ألافيش.