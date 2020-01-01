في ليلة البطاقات الحمراء - بيراميدز يقلب الطاولة على نادي مصر

بيراميدز يحقق فوزًا صعبًا على نادي مصر

حقق بيراميدز الفوز على نظيره نادي مصر، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

نادي مصر تعرض لـ3 حالات طرد أثناء مجريات اللعب مما كلفه الكثير خلال اللقاء، وحسم الـ3 نقاط لصالح بيراميدز.

تقدم نادي مصر عن طريق مصطفى سلطان بعد فاصل مهاري رائع في الدقيقة 32 من عمر المباراة ليصدم الضيوف.

وتعادل نبيل عماد دونجا في الدقيقة 44 بعد استغلاله لركلة حرة مباشرة لعبت داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة داخل مرمى نادي مصر.

وفي الشوط الثاني تعرض أحمد يوسف للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني، ومن بعده تلقى عبدالناصر محمد المدير الفني لنادي مصر بطاقة صفراء.

وسجل إسلام عيسى الهدف الثاني، وخطف الـ3 نقاط في الدقيقة 74 من عمر المباراة ليقلب النتيجة على نادي مصر صاحب الأرض.

#بيراميدز يفوز على #نادى_مصر بثنائية ويتقدم للمركز الثالث فى جدول الترتيب

أحرز #نبيل_دونجا و #إسلام_عيسى أهداف بيراميدز فى الدقائق 44 و 74 فيما أحرز #مصطفى_سلطان هدف نادى مصر الوحيد فى الدقيقة 32

شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/VUHNeCbUUO — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 29, 2020

وتلقى أحمد سعيد أوكا بطاقة صفراء ثانية ليكون صاحب البطاقة الثانية في المباراة ولنادي مصر، ومن بعده إسلام صلاح بنفس السيناريو ليكون 3 لاعب يطرد من نادي مصر.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 26 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.