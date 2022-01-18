في كأس إفريقيا | كورونا يصيب سبعة نجوم من تونس ورفض طلب الجزائر

في الوقت الذي يبحث به الجهاز الفني لمنتخب تونس عن لملمة أوراقه، لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، حل فيروس كورونا ضيفًا ثقيلًا على الفريق.

تونس في مواجهة مصيرية أمام جامبيا:

نسور قرطاج استهلوا مشوارهم في البطولة القارية بالهزيمة أمام مالي بهدف نظيف، لكنهم عادوا بالجولة الثانية بالفوز أمام موريتانيا برباعية نظيفة.

حاليًا تحتل تونس المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، متأخرة بفارق نقطة وحيدة عن جامبيا ومالي؛ صاحبتي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب التونسي مباراته المصيرية في دور المجموعات أمام جامبيا، بعد غدٍ الخميس.

من هم السبعة نجوم الذي أصابهم فيروس كورونا؟

المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا تجري فحص كورونا قبل كل مباراة لها بـ48 ساعة، للتأكد من سلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس في الملاعب.

لكن فحص منتخب تونس أكد إصابة سبعة لاعبين بالفريق، وتأكد بشكل رسمي غيابهم عن المباراة المقبلة أمام جامبيا.

السبعة لاعبين هم: وهبي الخزري، علي الجمل، محمد علي بن رمضان، أيمن دحمان، علي معلول، محمد أمين بن حميدة وغيلان الشعلالي.

فيما تأكد تماثل المدافع محمد دراغر من الفيروس، ليصبح جاهزًا لخوض المنافسات مع تونس.

ما هو طلب الجزائر الذي تم رفضه؟

ملعب جابوما في دوالا أحد أسوأ ملاعب البطولة على الإطلاق، إذ تسبب في إصابة بدرة علي سنجاري؛ حارس مرمى كوت ديفوار، استقباله هدفًا في الوقت القاتل خلال مواجهة سيراليون.

وبعد مشهد حارس كوت ديفوار، تقدم منتخب بلاده بالاتفاق مع المنتخب الجزائر بطلب إلى اللجنة المنظمة للبطولة، لنقل مباراتهما المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، إلى ملعب آخر.

لكن اللجنة المنظمة قررت رفض الطلب، مصممة على إقامة المباراة على ملعب جابوما كما هو متفق عليه من قبل.

الجزائر حاليًا تتذيل المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، فيما تتصدر كوت ديفوار بأربع نقاط، تليها غينيا الإستوائية بثلاث نقاط، ثم سيراليون بنقطتين.

"جابوما" يتسبب في ضياع نقطتين على كوت ديفوار:

الأفيال التقوا بمنتخب سيراليون أول أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

سيراليون خطفت التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة، بعدما تسبب عشب ملعب جابوما في عرقلة حارس كوت ديفوار، ومن ثم سقوط الكرة من يده، لتصل إلى لاعب المنافس وتسكن مرماه.

هذا السقوط تسبب في تعرض الحارس للإصابة، ليخرج محمولًا، ويضطر زميله لاستكمال المباراة بدلًا منه.

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