في قضية غسيل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات.. القبض على سمير نصري في فرنسا!

أفادت صحيفة «لو باريزيان» أن لاعب كرة القدم السابق رفيع المستوى سمير نصري (39 عامًا) تم اعتقاله ووضعه قيد الحجز الاحتياطي يوم الخميس من قبل الشرطة الفرنسية.

وُلد نصري في مرسيليا، وبرع في الماضي، لا سيما مع فريقي آرسنال ومانشستر سيتي. وخاض هذا اللاعب في خط الوسط، الذي يتمتع بمهارات فنية عالية، 41 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي.

وقد تقاعد منذ عام 2021 بعد فترة قضاها في نادي أندرلخت، وهو اليوم محط اهتمام الصحافة الكروية الفرنسية: فقد تم توقيفه في إطار قضية غسل أموال منظمة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وقد تم توقيف الفرنسي من أصل جزائري يوم الخميس في باريس، للاشتباه في تورطه في هذه القضية.

وقد تم احتجازه لمدة عشر ساعات تقريبًا، قبل أن يُفرج عنه في النهاية بعد استجواب مطول. ومع ذلك، قد تُرفع ضده دعوى جنائية في وقت لاحق.

تثير قضية نصري ضجة كبيرة في فرنسا، لأنه لا يزال يظهر بانتظام على شاشات التلفزيون.

يعمل نصري محللًا لقناة «كانال+». وتُقدَّر ثروته بعشرات الملايين.