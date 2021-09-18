في قرار مفاجئ .. الأهلي يعلن فسخ عقد باولينيو!

باولينيو يرحل عن الأهلي في قرار مفاجئ

أعلن النادي الأهلي، عن فسخ التعاقد مع النجم البرازيلي باولينيو بالتراضي، وذلك بعد التعاقد معه بشهرين فقط، ليرحل بشكل مفاجئ عن صفوف الراقي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع باولينيو في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في يوليو الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن فسخ التعاقد مع النجم البرازيلي باولينيو، كاشفًا عن الأسباب.

وجاء نص البيان كالآتي: "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي، إجراءات فسخ عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي باولينيو بالتراضي".

وتابع: "ويأتي فسخ التعاقد مع باولينيو، نظرًا لظروفه الطارئة، والتي تحدث بها مع إدارة النادي مؤخرًا، مما انعكس عل أدائه في الملعب فنيًا وذهنيًا خلال الجولات الماضية، مبديًا عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق".

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وجاء في ختام البيان: "من جهتها، قدمت إدارة النادي الأهلي خالص شكرها، وتقديرها لباولينيو على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق الكروي الأول، متمنية له التوفيق في محطته المقبلة".

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن سبب فسخ عقد باولينيو، جاء بسبب الحريق الذي نشب في منزله بالبرازيلي، وأيضًا معاناة والدته من المرض خلال الوقت الحالي.

وفشل النادي الأهلي في تحقيق أي انتصار ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022 حتى الآن، حيث تعادل في أول 5 مباريات له.

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