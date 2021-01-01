في غياب جوتا .. كيف يتغلب ليفربول على معاناته الهجومية في الدوري الإنجليزي؟

المهمة صعبة على يورجن كلوب

الجميع يتحدث عن الأزمة الدفاعية في ليفربول، بعد الإصابة المروعة لفيرجيل فان دايك التي أبعدته حتى نهاية الموسم، وما حدث لزميله الإنجليزي جو جوميز.

ولكن على الجانب الآخر هناك أزمة يمر بها الفريق، لا تقل أهمية، وهي التي يعاني منها الريدز في خط الهجوم، رغم كل ما يمتلكه المدرب يورجن كلوب من عناصر.

الفريق قدم العرض الهجومي الأفضل له منذ فترة طويلة في 19 ديسمبر الماضي أمام كريستال بالاس، بعدما سحق الخصم بنتيجة 7/0 ولكن المعاناة بدأت بعدها.

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مهمة صعبة في انتظار ليفربول أمام مانشستر يونايتد، غدًا الأحد في الدوري الإنجليزي، ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على البطولة، وسط العديد من الشكوك في معسكر الريدز.

ليفربول الفريق العملاق هجوميًا، الذي يمتلك محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، سجل هدفًا وحيدًا في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي في إشارة واضحة إلى مشكلة لا يمكن تجاهلها.

غياب جوتا

كلوب تمتع بدرجة كبيرة من بعد النظر، عندما قرر التعاقد مع البرتغالي ديوجو جوتا من وولفرهامبتون في الصيف الماضي بـ44.7 مليون يورو.

البعض اعتقد أنه سيكون مجرد حل على دكة البدلاء، لكن الألماني اعتبره من العناصر الأساسية، وحاول أكثر من مرة الاعتماد عليه مع صلاح وفيرمينو وماني في نفس الوقت.

المعدل التهديفي المميز لجوتا فرضه على تشكيل ليفربول بشكل واضح، حيث سجل 5 أهداف في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي قبل إصابته.

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ومع غياب صاحب الـ24 سنة، غابت الأفكار والحلول عن الريدز في الخط الأمامي بشكل واضح، هذا لا يعني أن جوتا أكثر أهمية من صلاح وماني، لكنه كان بمثابة طوق النجاة عندما تتعقد الأمور على الثنائي.

والآن مع إصابته يحتاج ليفربول للعثور على حلول أخرى، من أجل كسر الحالة التي لم يمر بها من قبل في العصر الذهبي لكلوب.

الأطراف

ليفربول من الفرق القليلة الناجحة، دون الحاجة إلى صانع ألعاب صريح، وذلك يرجع للقوة الكبيرة التي يتمتع بها على طرفي الملعب.

ترنت آرنولد وأندي روبرتسون، الثنائي يعتبران بمثابة كلمة السر التي يخترق بها ليفربول دفاعات الخصوم بالتعاون مع صلاح وماني وفيرمينو.

ولكن مع الحالة المتواضعة لآرنولد، الذي يقدم الصورة الأسوأ له منذ ظهوره مع الفريق، واهتزاز مستوى روبرتسون، يحتاج الفريق إلى حلول بديلة.

وهو ما يضعنا أمام فكرة التركيز على عمق الملعب، ومحاولة مباغتة الخصوم من هذه الجهة في حالة تعطل الطرفين.

الحل البديل

الحاضر الغائب نابي كيتا، الذي جلبه كلوب من لايبزيج ولكنه لم يترك أي بصمة حتى الآن بسبب الإصابات المتتالية يمكنه المساهمة في حل هذه المشكلة.

لاعب الوسط الغيني يمتلك قدرة كبيرة على الركض بالكرة من العمق ومراوغة أكثر من لاعب بالفريق الخصم والوصول لمناطق خطيرة على حدود منطقة الجزاء.

كيتا أصبح قريبًا من العودة، ووجوده بجوار تياجو ألكانتارا وهندرسون في خط الوسط، يعطي الفريق الكثير من الحلول الهجومية لتغيير خطته المعتادة التي تعتمد على الطرفين.

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يمكن كذلك منح تياجو بعض الحرية الهجومية، والاستفادة من قدرته المميزة في التمرير العميق بمناطق خطيرة في ملعب الخصم، ولكن مع ترك المهام الدفاعية لهندرسون في هذه الحالة.

ربما يحتاج الفريق لمدافع جديد مع عودة جويل ماتيب للإصابة، من أجل تواجد فابينيو مرة أخرى بخط الوسط، لمنح المزيد من الأمان الدفاعي للريدز في حالة إعفاء أي من تياجو أو فاينالدوم أو نابي كيتا من الواجبات الدفاعية.

الحل الأخير ولكنه ليس الأفضل، الجناح الياباني تاكومي مينامينو الذي يجيد اللعب أيضًا كصانع ألعاب أو مهاجم متأخر، ربما يعطي الفريق المزيد من الأفكار المختلفة بعيدًا عن الطرق المعتادة.