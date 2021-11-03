في عمر الـ 19 .. لاعب يوفنتوس يفكر في الاعتزال!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة لاعب يوفنتوس، محمد أمين إحتارين المعار حاليًا لنادي سامبدوريا في اعتزال كرة القدم.

إحتارين وصل إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادمًا من أيندهوفن الهولندي حتى صيف 2025.

ليقوم النادي الإيطالي بعد ذلك بإعارته إلى نادي سامبدوريا من أجل اكتساب الخبرات في الكرة الإيطالية.

ماذا يحدث مع الموهبة الهولندية الشابة؟

حسب ما ورد عن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن اللاعب في البداية طلب من العودة لهولندا، بسبب ظرف عائلي، لكنه لم يعد لإيطاليا منذ 12 أكتوبر، ولا يعرف يوفنتوس أو سامبدوريا عنه أي شيء.

وأضاف التقرير أن الغموض استمر والشائعات بدأت في الانتشار من موطن اللاعب، بخصوص خبر الاعتزال، وعدم العودة لممارسة كرة القدم من جديد.

لماذا يريد إحتارين اعتزال الكرة؟

محمد إحتارين الذي تعود أصوله إلى المغرب، تعرض لصدمة شديدة في عام 2019 عند وفاة والده، عانى بعدها من الاكتئاب لفترات طويلة.

وبحسب ما ورد عن الصحيفة الإيطالية فإن الاكتئاب هو السبب وراء اختفاء اللاعب ورغبته في اعتزال لعب كرة القدم نهائيًا.

من هو محمد إحتارين؟

الهولندي صاحب الأصول المغربية، تدرج في صفوف الطواحين حتى منتخب تحت 19 عامًا ولا زال يملك فرصة اللعب لمنتخب المغرب بعدما رفض الانضمام لمعسكر منتخب هولندا من قبل.

ويشغل صاحب الـ 19 عامًا مركز صانع الألعاب ويمكنه أيضًا اللعب في مركز الجناح سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى.

والجدير بالذكر أنّ إحتارين أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ أيندهوفن في المسابقات الأوروبية بعمر 17 عامًا و303 يومًا.

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