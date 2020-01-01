في ظل توقف النشاط .. الهلال يحسم موقفه من لاعبيه المعارين

تعرف على موقف معاري الهلال للأندية الأخرى من العودة إلى الزعيم.

حسم نادي الهلال، موقفه من لاعبيه المعارين بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في ظل فترة التوقف التي يشهدها النشاط الكروي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

الهلال أعار متعب المفرج إلى صفوف الشباب، وزميله محمد الدوسري إلى الرائد، بالإضافة إلى ذعار العتيبي إلى التعاون.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عودة متعب المفرج ومحمد الدوسري إلى الهلال مرهونة بقرار استئناف النشاط الرياضي الموقوف حاليًا، حيث سيعودان إلى الزعيم حال تم إلغاء الموسم.

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وتنتهي إعارة متعب المفرج ومحمد الدوسري إلى الشباب والرائد بالترتيب، بنهاية الموسم الحالي، حيث سيستمران مع فرقهم الحالية حتى نهاية الموسم، حال تم اتخاذ قرارًا باستكماله.

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ويرتبط متعب المفرج مع الهلال بعقد يمتد إلى 5 سنوات قادمة، في حين يمتد عقد الدوسري لموسم واحد مع أحقية التجديد، حيث لم يتم حسم مصير الأخير مع الهلال بعد انتهاء الإعارة بعد.

أما عن مصير ذعار العتيبي مع التعاون، فتمتد إعارته مع ناديه لموسم آخر، حيث تم تمديد عقده مع الهلال خلال شهر يناير الماضي لمدة موسمين قادمين.