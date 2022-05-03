في ظل اهتمام يوفنتوس وباريس .. ريال مدريد مستعد للتخلي عن كاسيميرو

أكدت تقارير صحفية برازيلية، على أن نادي ريال مدريد فتح الباب أمام رحيل البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد كان يرفض رحيل كاسيميرو ولكن الوضع تغير

إدارة النادي الإسباني كانت حتى وقت قريب، تؤكد على أن كاسيميرو هو أحد اللاعبين غير القابلين للتفاوض، لمواجهة أي عرض من أي فريق في العالم خلال الفترة الماضية.

ولكن تغير الوضع مؤخرًا، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ليس من الممكن التأكد من أن اللاعب البرازيلي سيبقى مع نادي العاصمة الإسبانية مدريد خلال الموسم القادم.

وأكد موقع "UOL" البرازيلي على أن ريال مدريد لأول مرة منذ عام 2015، مستعد لمناقشة أي عرض يصل من أجل ضم كاسيميرو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

من هي الأندية المهتمة بضم كاسيميرو؟ ومن خليفته بريال مدريد؟

وأضاف الموقع البرازيلي، أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، هما أكثر الأندية اهتمامًا بالتعاقد مع النجم البرازيلي كاسيميرو.

ويبحث نادي ريال مدريد عن بديل لكاسيميرو، حيث سيحاول التعاقد مع برونو جيماريس نجم نيوكاسل الإنجليزي، أو أوريلين تشواميني نجم موناكو الفرنسي.

وتوج كاسيميرو بلقب الدوري الإسباني السبت الماضي، قبل نهاية البطولة بأربع جولات، كما أن الفريق أمامه مباراة يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

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