في صفقة مقايضة - الهلال يتفق مع التعاون على ضم مد الله في الشتوية

مد الله العليان أصبح لاعبًا في صفوف الهلال بشكل نهائي.

اتفقت إدارة نادي الهلال، مع نظيرتها في التعاون، على شراء المدة المتبقية من عقد مد الله العليان، الظهير الأيمن للفريق الأخير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مد الله العليان كان وقع على عقد مع نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للانتقال إلى صفوفه، في الصيف القادم، في صفقة انتقال حر، ولكن مسؤولي الزعيم يحاولون الحصول على خدماته في الشتاء.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الاتفاق بين الهلال والتعاون تم دون مقابل مالي، ولكن بمقايضة لاعبين،ليصبح مد الله العليان لاعبًا في صفوف الزعيم.

التعاون يرغب في الحصول على خدمات حسن كادش في صفقة انتقال كاملة، واستعارة ذعار التعيبي لمدة موسم ونصف الموسم.

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ووصلت إدارة التعاون إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع كادش، في حين تسعى إدارة الهلال لتمديد عقد ذعار موسمين، تبدأ مع نهاية عقده، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، قبل انتقاله إلى سكري القصيم بالإعارة.

وكانت تريد إدارة نادي التعاون، اتخاذ خطوات قانونية ضد الهلال، بعد توقيعه مع العليان، مستندة في ذلك إلى بند في عقد اللاعب، قبل العدول عن هذه الخطوة.