في صفقة انتقال حر - أحمد فتحي لاعبًا بصفوف بيراميدز

أحمد فتحي لاعبًا في صفوف بيراميدز.

أعلن نادي بيراميدز، عن التعاقد مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض أحمد فتحي تجديد عقده مع النادي الأهلي مؤخرًا، بعدما قدم مسؤولي القلعة الحمراء عرضًا مغريًا بـ11 مليون في الموسم الأول و 12 مليون بالموسم الثاني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي.

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واكتفى نادي بيراميدز بنشر فيديو يظهر بطاقة "الجوكر" كما يلقبه الجماهير، معلقًا عليها "لقد حدث"، في إشارة للاقتراب من التعاقد مع فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعبر هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن سعادته بانضمام أحمد فتحي لصفوف ناديه، مشيرًا إلى أنه إضافة قوية للفريق خلال الفترة القادمة.

وقال سعيد: "وجود فتحي في نادي بيراميدز أمرًا رائعًا، لأنه إضافة بالفعل لأي مكان يتواجد فيه، خاصة في ظل خبراته الهائلة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب".

وتابع: "الكل يعلم مدى أهمية صفقة بحجم أحمد فتحي، وكان دائمًا اللاعب الأهم والأفضل في الأندية التي لعب في صفوفها، وكذلك في منتخب مصر".

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ولم يعلن بيراميدز عن تفاصيل العقد مع فتحي حتى الآن، سواء مدة التعاقد أو المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب.

وكان فتحي قد أصدر بيانًا يعلن خلاله عن أنه رغب في الرحيل عن الأهلي، بحجة منح الفرصة للاعبي الجيل الجديد بالفريق للمشاركة بشكل أساسي.