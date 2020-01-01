في زمن الكورونا - نوري يستيقظ من غيبوبة دامت 3 سنوات

معجزة لا تصدق..

استفاق عبد الحق نوري، لاعب أياكس، من غيبوبته الطويلة التي دامت لـ3 أعوام، وذلك حسبما أكد أخوه في تصريحات للإعلام الهولندي.

وسقط نوري خلال مباراة ودية لفريقه أمام فيردر بريمن عام 2017 وظل في المستشفى تحت الرعاية الطبية وفاقدًا للوعي من ذلك الحين.

لكن يبدو وأن الأمور في 2020 قد تحسنت أخيرًا له، حيث أعلن شقيقه أنه استفاق من الغيبوبة ولكنه لا يستطيع سوى تحريك حاجبيه للتفاعل.

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شقيقه قال "إنه أفضل بكثير منذ عاد إلى المنزل، أفضل بكثير مما كان عليه في المستشفى، أعتقد أنه كذلك لأنه على علم بمكان وجوده، عاد إلى المنزل وشعر بالآمان مع العائلة من حوله.".

كما أضاف "إنه يأكل ويعطس ويتجشأ، من الممكن التواصل معه في يوم جيد فقط من خلال حاجبيه وليس أكثر من ذلك.".

وتأتي استفاقة صاحب الأصول المغربية في نفس الأيام التي تم إيقاف النشاط الرياضي في العالم بأسره فيها بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن هناك شائعات قد سارت عن وفاة صاحب الـ22 عامًا في الأشهر الماضية، ولكن بتأكيدات من أياكس والعائلة فإن نوري يتعافى ولا يزال يقاتل من أجل الحياة.