في زمن الكورونا.. برشلونة يطالب بحضور جماهيره أمام أتلتيكو مدريد

هل تزين الجماهير كامب نو في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

طالب برشلونة بسرعة عودة الجماهير إلى مدرجات كرة القدم، في الوقت الذي تتجه فيه إسبانيا نحو تخفيف الإجراءات الوقائية بعد تراجع موجة انتشار الوباء.

وعادت منافسات الدوري الإسباني بدون جماهير في الحادي عشر من يونيو الجاري، مع انتظار مسألة عودة الجماهير تدريجيًا إلى المدرجات.

وبالنسبة لبرشلونة فإن تخفيف الإجراءات يعني أنه إذا كنت تستطيع الذهاب في مجموعة إلى الحانات والمطاعم والنوادي، يمكنك أيضًا الذهاب إلى ملاعب كرة القدم.

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وأتت مطالبات برشلونة بناء على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والذي قال إن الحالة الطبيعية الجديدة ستبدأ غدًا وستعود الحياة لطبيعتها تدريجيًا.

ومن المفترض أن تعود الجماهير ولكن مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي بترك مسافة متر ونصف بين كل مشجع والآخر أو مساحة 2.5 متر مربع فيما حوله.

وفي هذه الحالة يريد برشلونة أن تعود الجماهير إلى كامب نو في أقرب وقت ممكن، في موعد قبل الأول من يوليو المقبل حين يستضيف أتلتيكو مدريد.

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ويتسع كامب نو إلى 98 ألف متفرج، ومن المفترض أن تحضر الجماهير حين عودتها بنسبة 30% فقط من أجل تجنب الازدحام والتكدس.