في ذكرى وفاته .. عائلة سالا تطالب بالحقيقة بخصوص مصرع نجلها

عامان منذ وفاة اللاعب الأرجنتيني في حادثة تحطم طائرته

طالبت عائلة إيميليانو سالا بالحقيقة في الذكرى الثانية لوفاة نجلها في حادث تحطم طائرته التي كانت تنقله من فرنسا لإنجلترا من أجل إتمام انتقاله من نانت إلى كارديف سيتي.

سالا وقائد طائرته ديفيد إبوستون ماتا في تحطم الطائرة في 21 يناير 2019، وتشير التحقيقات إلى مسؤولية ديفيد هندرسون، منظم الرحلة، بانتظار نتيجة المحاكمة المنعقدة في أكتوبر الماضي.

وبمناسبة عامين على رحيله، أصدرت عائلة المهاجم الأرجنتيني بياناً قالت فيه إن عامين مرا على وفاته وحتى الآن ليس واضحاً سبب موته، مطالبة بتحقيق قضائي.

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وأضاف البيان أن العائلة تتمنى أن يبدأ التحقيق فوراً بعد انطلاق المحاكمة حتى لا تمر ذكرى جديدة دون معرفة الحقائق بخصوص وفاة اللاعب.

كارديف سيتي الذي كان سينتقل له اللاعب أصدر هو الآخر بياناً ساند فيه مطالب العائلة وكشف أنه يعمل معها لإنشاء صندوق تبرعات يحمل الاسم الخاص بالأرجنتيني.

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ووُجهت اتهامات إلى هندرسون بإعطاء تصريحات للطائرة بالتحليق رغم عدم حمل إبوستون للرخصة السارية وأن الطائرة نفسها لم تكن في حالة تسمح بالتواجد في الهواء، بحسب "بي بي سي".

ودخل ناديا كارديف ونانت في نزاع قضائي بخصوص قيمة انتقال اللاعب من الثاني للأول، وذلك بسبب وفاته قبل أن يشارك في أي مباراة بقميص النادي الويلزي.