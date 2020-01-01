في عامه الـ61 .. الأسطورة ماجد عبدالله الذي سبق رونالدو وإبراهيموفيتش

نظرًا للإمكانيات التهديفية الرائعة التي كان يتمتع بها اللاعب

يبقى اللاعب التاريخي ماجد عبد الله لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم واحدًا من أهم اللاعبين الذين لمسوا كرة القدم بين اللاعبين العرب عموما وفي الكرة السعودية بالتحديد، وذلك نظرًا للإمكانيات التهديفية الرائعة التي كان يتمتع بها اللاعب.

ويمتلك ماجد عبدالله أحد أهم الأرقام القياسية على المستوى العالمي وهو الرقم الفريد الذي سبق به جميع لاعبي كرة القدم، بمعنى أنه سجل في الدقيقة (1) والدقيقة (2) والدقيقة (3) والدقيقة (4) والدقيقة (5) وهكذا حتى الدقيقة تسعين وحقق ماجد عبدالله هذا الإنجاز الأول من نوعه وغير مسبوق.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 2014 قد تمكن من تسجيل هذا الإنجاز في موسوعة الأرقام القياسية الشهيرة "جينيس" المهتمة بتسجيل أبرز الأرقام الغريبة والقياسية في كافة المجالات.

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ولا يحسب ماجد عبدالله على فريقه النصر فقط، إنه عشق لكل الجماهير السعودية على اختلاف ميولها، ولا يختلف عليه الواحد مع نفسه.

كما أن ماجد عبد الله هو أكثر اللاعبين السعوديين ظهوراً في وسائل الإعلام العالمية و المواقع و الصحف حيث أتى ذكره 8964 مرة في صحف من جميع دول العالم في السنوات الماضية و هو رقم قياسي لأي لاعب سعودي على مدار التاريخ و جاءت صحف قارة آسيا في المركز الأول و تحديداً في صحف و مواقع دول الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكوريا الشمالية وهونغ كونغ وسنغافور وماليزيا بعدما نشر في 3691 صحيفة وموقع إلكتروني.

⚡️ “بيليه العرب، الكابتن ماجد عبدالله يتم اليوم عامه الـ 61 🇸🇦⚡️” https://t.co/UiJv9LuAmV — موقع جول السعودي (@GoalSA) November 1, 2020

على الصعيد الدولي نجح كريستيانو رونالدو الذي لعب بقمصان ريال مدريد الإسباني و يوفنتوس الإيطالي والأندية التي مثلها من قبل مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة في تحقيق إنجاز ماجد عبدالله وذلك بالتسجيل في جميع الدقائق المُمكنة بمبارياته وذلك في موسم 2013/2014

الأمر نفسه حققه الدولي السويدي إبراهيموفيتش والذي لعب في العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، فبدأ رحلته مع نادي مالمو السويدي قبل أن ينتقل إلى أياكس أمستردام ثم لعب لليوفي والإنتر واي سي ميلان قبل أن ينتقل إلى برشلونة ثم يعود إلى ميلان ويلعب مع باريس سان جيرمان قبل أن ينضم للشياطين الحمر مانشستر يونايتد ومنه إلى جالاكسي الأمريكي وأخيرًا العودة إلى ميلان من جديد.