في خطاب رسمي للكاف - بيراميدز يشكو اتحاد الكرة ويتهم شوبير بالعنصرية

بيراميدز يشكو اتحاد الكرة للكاف لضمان نزاهة الدوري والكأس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أرسل نادي بيراميدز المصري، برئاسة حسام البدري، خطابًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت أزمة قد نشبت بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي بيراميدز بسبب مطالبة الأخير، من قيام لعب مؤجلات الدوري أولًا قبل استكمال الدور الثاني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخطاب الرسمي المرسل إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم الخميس.

ولفت بيراميدز النظر في خطابه أن الأهلي والزمالك لم يستكمل مباريات الدور الأول بينما لعب هو 20 مباراة، مما يعطي لعدم تكافؤ الفرص، وأنه سيؤثر على نزلهة الدوري المصري.

وجهنا الكثير من الدعوات لاتحاد الكرة لتعديل هذه الأمور، ولكن لم تلعب مباراتنا أمام الأهلي في الكأس، رغم العديد من الإصابات في صفوف المنافس مما سيؤثر على فرصنا في المباراة.

وأتم البيان أن هناك تصريح قاس وعنصري من نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد النادي قائلًا أن جدول الدوري والكأس لن يتغير فيه شيء، ونسأل لتدخل الكاف طبقًا للمادة الثانية من لوائح الكاف لضمان نزاهة الدوري والكأس.

خطاب نادي بيراميدز إلى الاتحاد الإفريقي pic.twitter.com/ivDYFPSyz3

ودرات مناوشات بين تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب مباريات الدوري المؤجلة.