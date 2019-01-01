في خطاب رسمي - الأهلي يستفسر من الاتحاد المصري عن أسباب عدم تطبيق تقنية الفيديو

مسؤولو القلعة الحمراء يطالبون بتطبيق الفيديو منذ سبتمبر الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، أنه تم إرسال خطابًا رسميًا اليوم الثلاثاء، إلى اتحاد الكرة، للاستفسار عن أسباب عدم تطبيق تقنية الفيديو حتى الآن في الدوري الممتاز، رغم الوعود السابقة.

الاتحاد المصري كان قد أعلن من قبل أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني من الموسم الجاري، إلا أن مسؤوليه تراجعوا وأكدوا أنه من الصعب تطبيقها حاليًا، في ظل التكلفة الضخمة لها وعدم وجود إمكانيات كافية.

رسميًا - الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز

وجاء في بيان رسمي نشره الأهلي، عبر موقعه الرسمي: "أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى اتحاد الكرة مساء اليوم، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية "VAR" حتى الآن، على الرغم من تلقي الأهلي خطابًا من الاتحاد في أكتوبر الماضي يفيد أن الأخير حريص على تحقيق العدالة الكاملة بين كافة الأندية، وأن هناك حرصًا شديدًا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقًا لمبادئ فيفا، وأن وسائل التكنولوجيا الحديثة "VAR" سيتم العمل بها ابتداءً من يناير الذي قارب على الانتهاء، ولم تكن هناك خطوات إيجابية من جانب الاتحاد في هذا الشأن".

يذكر أن الأهلي كان قد خاطب اتحاد الكرة في سبتمبر الماضي مطالبًا إياه بتحمل مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وتطبيق تقنية الفيديو، لمواكبة الكرة العالمية وتحقيق العدالة بين كافة الأندية.