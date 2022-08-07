في حضور رونالدو.. تين هاج يسقط في الاختبار الأول مع مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يفتتح الموسم بهزيمة

تغيرت الوجوه الفنية لكن النتيجة واحدة، سقط مانشستر يونايتد في الاختبار الأول تحت قيادة إريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق، أمام برايتون بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

احتضن ملعب أولد ترافورد لقاء الشياطين الحمر الافتتاحي في البريميرليج وسط تفاؤل من الأنصار، وترقب لمستقبل كريستيانو رونالدو الذي تواجد على دكة البدلاء حتى الدقيقة 53، عندما حل بديلًا لفريد.

مانشستر يونايتد بدأ اللقاء بروح البداية بتسديدة برونو فيرنانديز في الدقيقة ال7 ثم تسديدة آخرى من إريكسن في الدقيقة 25، مع انحصار الكرة في وسط الملعب بين الفريقين، دون خطورة حقيقة على كلا المرمين، حتى جاءت الدقيقة 30 لتعلن أول أهداف اللقاء عن طريق اللاعب الألماني باسكال جروز الذي استغل عرضية أرضية من داني ويلبيك مرت من أمام الجميع لتصل إليه ليسدد في المرمى معلنًا الهدف الأول للضيوف.

جروز ضعف النتيجة سريعًا بهدف ثاني في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من سولومون مارش تصدى لها دي خيا، لكن أكملها باسكال في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم برايتون بهدفين دون مقابل.

عودة رونالدو واستمرار مشاحنات ماجواير

شهدت الدقيقة 53 أول تبديلات المباراة بنزول كريستيانو رونالدو بديلًا لفريد، لتبدأ الخطورة بعد عرضية رائعة من إريكسن داخل منطقة جزاء برايتون لكنها لم تجد إلى مدافعي النورس، ثم كرة عرضية من دالوت سددها راشفورد جاءت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 59 هجمة خطيرة لمانشستر يونايتد أهدرها ماركوس راشفورد بطريقة غريبة بعد إنفراده بحارس الضيوف ليضعه خارج المرمى.

واستمر ضغط مانشستر يونايتد بتسديدة قوية من إيريكسن من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة في الدقيقة 68.

وجاء هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة 69 آثر ركلة ركنية نفذت وسط ارتباك دفاعي لبرايتون لترتطم الكرة في دالوت ثم يحاول أليكسيس ماك اليستير تشتيت الكرة لكنها تسكن الشباك.

لكن اللقطة الأبرز في الشوط الثاني هو مشاجرة هاري ماجواير قائد الشياطين الحمر مع لياندرو تروسارد مهاجم برايتون ليتحصل الثنائي على إنذار من حكم اللقاء.