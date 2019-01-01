في ثامن كلاسيكو.. لوكاس فاسكيز يسجل أول أهدافه في شباك برشلونة

بعدما افتتح التجسيل لريال مدريد في شباك برشلونة.. لوكاس فاسكيز يسجل في الكلاسيكو لأول مرة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سجل لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد الأول في شباك برشلونة، ليسجل هدفه الأول في تاريخ مشاركاته في الكلاسيكو.

ونجح النجم الإسباني لوكاس فاسكيز في افتتاح النتيجة لصالح ريال مدريد في شباك برشلونة بعد مرور 6 دقائق فقط من عمر شوط المباراة الأول.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعبه كامب نو في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

إذا تقابل القطبان بتشكيلتيهما التاريخيتين.. فإن الغلبة ستكون لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🤔 pic.twitter.com/D30G27YL1T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩

وواصل فاسكيز تقديمه أداء جيدًا في الفترة الأخيرة، ونجح في تتويج ذلك بالتسجيل في الكلاسيكو الثامن له بقميص ريال مدريد.

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وانتقل لوكاس فاسكيز إلى صفوف ريال مدريد قبل بداية موسم 2016، وذلك قادمًا من نادي إسبانيول الواقع في إقليم كتالونيا.