في بيان رسمي – بتروجيت يرفض لعب مباراة الإسماعيلي والجونة

بيان جديد من بتروجيت ورفض لعب مباراة الجونة والإسماعيلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفضت إدارة بتروجيت، إقامة مباراة الإسماعيلي والجونة، والمقرر إقامتها يوم الإثنين في ختام مباريات الدوري المصري.

ونشرت إدارة النادي بياناً، شددت فيه على تمسكها بكامل حقوقها في لعب كافة مباريات الأسبوع الأخير من الدوري في وقت واحد.

وكتب بتروجيت في بيانه: "يطالب بتروجت بحقوقه الشرعية في المنافسة وعدم اقامة مباراة الجونة والأسماعيلي والمقرر لها غداً الأثنين على ملعب الجونة، لاسيما والاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تشكيل لجنة مهمتها الوصول إلى حل يخص أزمة مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز وجميع الأندية في انتظار قرارتها حتى الأن".

وأتم البيان: " وبناءً عليه يتمسك نادي بتروجت بخوض الأسبوع الأخير للدوري في موعد واحد لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية كما هو متبع في جميع المسابقات".

وتريد إدارة الفريق البترولي، أن تكون جميع مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة في وقت واحد، كما يلعب المقاولون العرب مباراته المؤجلة أمام الأهلي قبل أن يلعب أمام بتروجيت.

الجدير بالذكر أن بتروجيت يحتل المركز الـ 16 في جدول الدوري، ويقترب من الهبوط بشكل رسمي مع الداخلية والنجوم، حيث يتبقى له مباراة وحيدة أمام المقاولون العرب.