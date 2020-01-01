في بيان رسمي .. الوحدة يرد على خصم 18 نقطة من رصيده بقرار "الانضباط"

هل سيتم خصم نقاط من رصيد الوحدة؟

أصدر نادي الوحدة بيانًا رسميًا ردًا على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بخصم نقاط من رصيده بسبب عدم تنفيذ بعض القرارات في حقه.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اتخذت قرار بخصم 18 نقطة من رصيد نادي الوحدة بسبب عدم تنفيذ بعض القرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات.

وأوضح الوحدة خلال بيانه عدم صحة الأنباء المتداولة بخصم نقاط من رصيده، مؤكدًا على كامل الاحترام للجنة الانضباط.

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وجاء البيان على النحو التالي: "أوضحت إدارة نادي الوحدة عدم صحة الأنباء المتداولة حول خصم ١٨ نقطة من رصيد الفريق الأول لكرة القدم مؤكدة احترامها الكامل و الكبير للجنة الانضباط ".

وأضاف: "مشيرة إلى أنه تم سداد كامل المتطلبات والوفاء بكافة الالتزامات والتي سيتم تزويد اللجنة بما يثبت سلامة موقف النادي من تسديد تلك المتطلبات".

نادي الوحدة أوضح موقفه من خصم 18 نقطة من رصيده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.