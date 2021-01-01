في بيان رسمي .. الأهلي يكشف تطورات حالة الثلاثي المصاب

الأهلي يسعى لاستعادة لاعبيه بالكامل

كشف النادي الأهلي في بيان رسمي موقف المصابين داخل الفريق خلال الفترة الحالية، ومصيرهم من العودة مرة أخرى إلى مباريات الراقي المقبلة.

ويعاني الأهلي من بعض الغيابات التي تضر بمستوى الفريق على رأسهم معتز هوساوي قلب الدفاع، وأيضًا فيسا وحسين المقهوي، حيث اللذان يعانيان من الإصابة أيضًا.

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ووفقًا لبيان الأهلي، أوضحت الفحوصات الطبية لمعتز هوساوي، أنه تعرض لتمزق عضلي حيث سيغيب ما بين أسبوع إلى 10 أيام من أجل العلاج والتعافي والخضوع لبرنامج تأهيلي.

وبالنسبة للصربي فيسا، فأوضحت الأشعة أنه يعاني من تمزق عضلي وسيواصل برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة، وسيستمر غيابه من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وبالنسبة لحسين المقهوي، بعد إجراء جراحة في الأنف، سيغيب المقهوي لمدة 10 أيام جديدة سيخضع خلالها للتأهيل من أجل العودة لتدريبات الراقي.

الأهلي يسعى لاستعادة نجومه للحفاظ على مركزه في المربع الذهبي رغم تذبذب المستوى خلال المباريات الأخيرة، وفقدان الكثير من النقاط.