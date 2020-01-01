في بيان رسمي .. إدارة الزمالك تعلن مديونيات النادي بمليار ونصف

صدمة جديدة موجهة إلى نادي الزمالك

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري، بيانًا رسميًا توضح فيه الوضع المالي للقلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي السابق قد استبعد ومجلسه من إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية حدثت داخل أروقة القلعة البيضاء.

وجاء البيان عبر قناة الزمالك، أن ديون النادي تصل إلى مليار ونصف للمصالح الحكومية منها الضرائب والتأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف وغيرها.

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وأضاف البيان أن هناك مديونيات بشأن قضايا تصل إلى 150 مليون جنيه بالإضافة إلى 35 مليون جنيه لاتحاد الكرة المصري.

وأوضح أن اللجنة استلمت خزينة النادي بها مليون و250 ألف جنيه بالإضافة إلى 21 مليون جنيه سيتم تحصيلها من مستأجري المحلات في سور النادي، والأرصدة التي تخص النادي ومتاح التعامل بها هي 5 مليون و416 ألف جنيه.

وأشار البيان إلى أن هناك عجز في الخزينة عند الاستلام وهو مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأزمة إلى الشؤون القانونية.

وأكد البيان أن هناك 60 مليونًا يجب أن يتواجدوا خلال الأسبوع الحالي لسداد مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي ومقدم التعاقدات في الموسم الجديد، وأن المبلغ المطلوب للنشاط الرياضي يتخطى 500 مليون جنيه.