في بيان رسمي .. أولمبياكوس يوضح تطورات حالة "كوكا" بسبب فيروس كورونا

غياب كوكا لفترة أكبر بسبب فيروس كورونا

أصدر نادي أولمبياكوس اليوناني بيانًا بشأن تطورات حالة أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر، وإصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

أحمد حسن كوكا تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا، أثناء تواجده في بعثة منتخب مصر عند عودته من توجو.

وجاء بيان النادي اليوناني يوضح أن كلًا من أحمد حسن كوكا وزميله برونو فيليبي ستزيد فترة غيابهما بسبب مضاعفات إصابتهما بفيروس كورونا.

المزيد من الفرق

وأضاف البيان أن حالتهما جيدة ولكن سيتم استبعادهم بسبب الإجراءات الاحترازية وسيتم المتابعة لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وأكد النادي أن من المحتمل غياب الثنائي يمتد حتى بداية العام الجديد 2021، من أجل الاطمئنان على حالتهما وعدم ضرر أي فرد آخر.

وتواجد أحمد حسن كوكا في معسكر منتخب مصر لمواجهتي توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.