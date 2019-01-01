في برشلونة - لا أحد سوى الإدارة سعيد بالفترة التحضيرية للموسم

تعرف على سبب غضب اللاعبين والمدرب من الفترة التحضيرية للموسم

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يشعر عدد كبير من لاعبي برشلونة بجانب المدرب، إيرنستو فالفيردي، بالغضب بسبب الفترة التحضيرية للموسم الجديد وسوء التخطيط.

النادي الكتالوني لعب مباراتي تشيلسي وفيسيل كوبي في اليابان قبل أن يعود إلى إسبانيا ليخوض لقاء كأس خوان جامبر أمام أرسنال وبعدها سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مباراتين أمام نابولي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ الشكوى من الفترة التحضيرية ليست أمر جديد وسبق وعبر لويس إنريكي وبيب جوارديولا عن غضبهما من تجهيزات الفريق.

وأكدت الصحيفة أنّ الأمر هذه المرة أصبح أكبر، إذ لن يستطيع اللاعبين أن يحصلوا على الجاهزية الكاملة لمواجهة أتلتيك بلباو في افتتاح الليجا مساء الجمعة المقبلة.

وكان فالفيردي قد صرّح قائلًا: "علينا التأقلم على هذه الفترة التحضيرية لأن الهدف الوصول لمباراة بلباو في أتم جاهزية رغم أنّ حظوظهم هم أفضل نظرًا لما مررنا به".

بينما أكد جيرارد بيكيه على كلام المدرب بقوله: "من الصعب أن نكون مستعدين للموسم الجديد ونحن سافرنا في رحلتين مع تدريبات أقل".

وأوضحت الصحيفة أنّ إدارة النادي الكتالوني وضعت الخطة بالسفر إلى اليابان ولكن بعد نظام السوبر الجديد وتأجيل البطولة إلى يناير قرر السفر إلى الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يواجه بلباو يوم الجمعة 16 أغسطس في "سان ماميس" في الجولة الاولى من الدوري الإسباني.

ولم يسافر ليونيل ميسي مع بعثة الفريق خلال الفترة التحضيرية لشعوره بإنزعاجات.