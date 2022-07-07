في أول رد فعل رسمي .. إدارة النفيعي تتحرك بعد هبوط الأهلي

القرار جاء بناءً على موافقة وزير الرياضة

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، أول رد فعل رسمي له بعد هبوط الفريق، لدوري يلو للدرجة الأولى، بعد أيام من الصمت.

تاريخ الأهلي يشهد الهبوط الأول:

أواخر يونيو الماضي، هبط الراقي بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، بعد موسم كارثي.

الراقي اختتم موسمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة فقط، من 30 مباراة.

الجماهير تحمل مجلس النفيعي المسؤولية، في ظل إصرارها على الإبقاء على المدرب بيسنيك هاسي لفترة طويلة، قبل أن تقرر في أواخر الجولات إقالته وتعيين روبرت سيبولدي بدلًا منه.

حاليًا الجماهير تطالب النفيعي بالرحيل عن منصبه، لكنهم خرج مؤكدًا استمراره في منصبه، رافضًا الرحيل.

وتناشد الجماهير حاليًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتدخل لإنقاذ تاريخ الأهلي، مطالبين بزيادة عدد الأندية في دوري المحترفين بالموسم المقبل، بدلًا من البدء في تنفيذ قرار الزيادة من موسم 2023-2024، كما هو مقرر مسبقًا.

ما هو أول رد فعل من إدارة النفيعي؟

اليوم الخميس، أعلن مجلس النفيعي رسميًا، عقد جمعية عمومية غير عادية، في مساء يوم 25 من يوليو الجاري، بعد موافقة وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل.

أوضحت إدارة الراقي أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية غير العادية قبل الموعد المحدد.

وتعلق جماهير الراقي آمالها على هذا الاجتماع، متمنيين إنقاذ ناديهم من مصيره الغامض.

اقرأ أيضًا..

"انتظروا إيقاف الكرة السعودية ومنع أنديتها من فيفا"

لاعبو الأهلي يتمردون على النفيعي .. ومطالبات رحيله تتزايد

بعد رحيله .. لاعب الأهلي: إدارة النفيعي لا تفهم شيئًا ووجب رحيلها