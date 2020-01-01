في السابعة والثلاثين من عمره .. بانديف يقود مقدونيا لليورو لأول مرة في تاريخها

مقدونيا تتغلب على جورجيا بهدف جوران بانديف نجم لاتسيو ونابولي وإنتر السابق وجنوى حاليًا

قاد أسطورة كرة القدم المقدونية الأبرز منتخب بلاده للتأهل إلى منافسات كأس الأمم الأوروبية 2021 لأول مرة في تاريخها في إنجاز غير مسبوق.

جاء ذلك بعدما سجل نجم جنوى الحالي هدف الحسم في شباك منتخب جورجيا في مباراة فاز فيها المنتخب المقدوني بهدف مقابل لا شيء.

وفي منافسات المجموعة الثانية من المرحلة C لبطولة دوري الأمم الأوروبية نجحت مقدونيا في تصدر مجموعتها برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

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وبذلك الرصيد يمكن لمقدونيا الصعود إلى منافسات كأس الأمم الأوروبية والتي من المقرر أن تقام العام المقبل بمشاركة 24 منتخبًا وفقًا للنظام الذي بدأ في 2016.

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وكان من المقرر أن تقام منافسات اليورو في الصيف الماضي ولكنها تأجلت للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم والذي غير من خريطة الكرة.

بانديف ما زال يلعب ضمن صفوف جنوى وحقق هذا الإنجاز التاريخي لمنتخب بلاده في السابعة والثلاثين من عمره ليسطر بأقدامه حكاية جديدة من حكايات كرة القدم.

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ولعب بانديف في صفوف لاتسيو وإنتر ونابولي وفاز مع النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في 2010 كأبرز إنجازاته.