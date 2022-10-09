في الدوري السعودي .. اللاعبون للإدارة: أقيلوا المدرب ونحن ندفع الشرط الجزائي

حادثة غريبة في السعودية

شهدت الساعات الأخيرة من دوري روشن السعودي حادثة مثيرة للدهشة، حيث تنازل اللاعبون في نادي أبها عن راتبهم الشهري لإقناع الإدارة بإقالة المدرب!

ما هي تفاصيل القصة الغريبة في الدوري السعودي؟

أبها كان قد تعاقد مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك خلال يوليو الماضي ووقع معه عقدًا يمتد لموسمين قادمين، لكنه لم يمنحه سوى شهرين وأقاله من منصبه.

وأوضح النادي السعودي أن الإقالة تعود لتراجع نتائج الفريق، وذلك خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكانت الخسارة الأخيرة لأبها الذي اعتاد تقديم أداء ونتائج جيدة في المواسم الماضية بسقوطه على ملعبه أمام النصر بثلاثة أهداف نظيفة.

الإعلامي خالد الشنيف وخلال حلقة الليلة من برنامجه "ملعب SBC" كشف عن معلومة غريبة جدًا، وهي أن لاعبي أبها طالبوا الإدارة بإقالة المدرب وعرضوا لتحقيق ذلك الهدف التنازل عن راتب شهر من مستحقاتهم المالية لدى النادي.

Shahid Shahid

أحمد الحديثي رئيس نادي أبها اعترف خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" أن العلاقة بين المدرب صاحب الـ42 عامًا واللاعبين وصلت لمرحلة سيئة جدًا.

وأضاف "فسخنا عقد المدرب بسبب شدة تعامله والذي تجاوز الحدود مع اللاعبين .. اللاعبين اشتكوا عدة مرات وناقشنا المدرب".

ولم ينف الرئيس استعداد اللاعبين للتضحية ماليًا بهدف إقالة المدرب، إذ قال "طالب أكثر من 7 لاعبين بإقالة المدرب قبل مواجهة النصر الأخيرة، وقد استعدوا لدفع الشرط الجزائي من مالهم الخاص".

ما هو وضع أبها في الدوري السعودي؟

يحتل أبها المركز الـ14 في دوري روشن السعودي، حيث لم يجمع سوى 4 نقاط.

الفريق لم ينتصر سوى في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وخسر الأربعة الأخرى في الدوري السعودي هذا الموسم.

ويضم أبها عددًا من اللاعبين المميزين مثل سعد بقير ورياض شراحيلي وفيليبي كايسيدو وعبد الفتاح آدم.