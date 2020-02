في البرازيل .. دكة بدلاء تعتدي على مشجع بالضرب المبرح!

أثيرت ضجة كبيرة في البرازيل، بعد أحداث مباراة فيجورينسي ضد أفاي، التي شهدت تجاوزات صادمة، وصلت لحد اشتباك أعداد كبيرة من جماهير الفريق المضيف مع الشرطة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة التي تسببت في اختلاط الحابل بالنابل في المباراة التابعة لدوري القسم الثاني في وطن السامبا.

وقام أحد مشجعي نادي فيجورينسي باقتحام الملعب، متوهجًا لمقاعد بدلاء الفريق الضيف أفاي، ليعاقبه الحارس البديل جليدسون بإسقاطه أرضًا على طريقة لعبة "الجودو".

وبلغت الإثارة ذروتها عندما تكالبت دكة البدلاء على المشجع بعد سقوطه على الأرض، لردعه بضربات مؤلمة بدأها برونو سيلفا بركلة بالنيران الصديقة في صدر زميله الحارس.

على الفور، تدخلت الشرطة لفض الاشتباك بين لاعبي أفاي والمشجع، وسط غضب الجماهير المحلية، التي لم تكتف بتوجيه أقذع الكلمات لبرونو وباقي زملائه، بل حاولت اقتحام الملعب لرد الصاع صاعين للفريق الضيف، لولا صمود الشرطة أمام الأعداد الغفيرة الغاضبة.

WHAT ON EARTH! A Figueirense fan rushed to the Avai bench near the end of the game.



While a substitute player tackled him to the ground, Bruno Silva comes out of nowhere and kicks the fan in the head! 😱 pic.twitter.com/XRCACGAwfR