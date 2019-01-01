في آخر مبارياته مع تشيلسي.. وداع عاطفي لفابريجاس قبل انضمامه لموناكو
اعترف سيسك فابريجاس أنه نال أفضل وداع من الممكن أن يحصل عليه في آخر مبارياته مع تشيلسي قبل رحيله عن الفريق صوب موناكو الفرنسي.
وكان سيسك فابريجاس قد لعب مباراته الأهيرة مع تشيلسي ضد نوتنجهام فورست، ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وخرج فابريجاس من المباراة في الدقيقة 85 حينما استبدله المدرب ماوريسيو ساري بنجولو كانتي حتى ينال التصفيقات في ستامفورد بريدج.
وبالفعل خرج فابريجاس تحت دوي التصفيقات الحارة من قبل جماهير تشيلسي التي علمت برحيله عن الفريق بعد هذه المباراة من خلال التقارير الصحفية.
وعقب المباراة، أكد فابريجاس صحة هذه التقارير كما أكد رحيله عن الفريق، قبل أن يتوجه بالشكر للجميع في تشيلسي على كل ما قدموه له من الدعم والمساندة خلال السنوات الماضية.
يذكر أن سيسك فابريجاس كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2014، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الفريق في مرتين عامي 2015 و 2017 مع مورينيو وكونتي على التوالي.