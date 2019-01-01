فييري: دوناروما أنقذ ميلان من فضيحة

كريستيان فييري نجم إنتر المعتزل يشيد بأداء فريقه خلال ديربي المدينة أمام ميلان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب كريستيان فييري عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة الديربي أمام ميلان ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فييري وأكد خلالها أن دوناروما أنقذ نادي ميلان من فضيحة تاريخية كادت تعصف بهم.

وقال فييري: "لم تكن هناك منافسة في المباراة لقد رأينا أداءً عظيمًا من إنتر بعد مباراة سيئة للغاية في دوري أبطال أوروبا وظهر الفريق بشكل مذهل على كل المستويات".

جيامباولو مهدد بالإقالة من تدريب ميلان

وأضاف: "ميلان لم يقم بأي شيء في المباراة فقط حصلوا على فرصة تسجيل عن طريق سوزو ولولا دورناروما لكانت المباراة قد انتهت بخمسة أو ستة أهداف".

وأكمل: "لوكاكو سجل هدفًا جميلًا للغاية، الآن نفهم لماذا أراد كونتي بأي ثمن فهو يملك جودة كبيرة وإمكانيات مختلفة".

جدير بالذكر أن ميلان كان قد تعرض للهزيمة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم السبت الماضي.