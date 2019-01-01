فييري: إيكاردي سيكون إضافة لنابولي أو يوفنتوس

فييري يتحدث عن إمكانية انتقال إيكاردي إلى نابولي أو يوفنتوس واهتمام إنتر بدجيكو ولوكاكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة كرة القدم الإيطالية كريستيان فييري إن ماورو إيكاردي مهاجم رائع وإضافة لأي نادٍ يحسن استخدامه والتعامل معه.

وكان جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر قد أعلن اليوم أن ماورو إيكاردي ورادجا ناينجولان خارج خطط النادي بالنسبة للموسم المقبل.

وحول ذلك، قال كريستيان فييري إنه لا يعلم إذا ما كانت هناك مفاوضات من يوفنتوس ونابولي مع المهاجم الأرجنتيني بالفعل أم لا"

وأضاف: "يوفنتوس ونابولي يريدان إيكاردي؟ لا أدري، هو مهاجم كبير، لقد وصل إلى 100 هدف في إيطاليا في وقت قياسي وهذا رقم كبير"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وتابع: "هناك بعض المدربين الذين ربما يريدون منه أن يلعب أكثر مع الفريق، هذا يرجع إلى رؤية كل مدرب، ولكن إذا أحسن أي من المدربين استغلال إمكانياته بشكل جيد سيكون إضافة قوية بالطبع"

وحول اهتمامات إنتر في مركز المهاجم قال فييري إن الخطة التي يسير بها النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية هذا العام تبدو مدروسة بعناية"

وأضاف: "إنهم يتغيرون بالفعل ولديهم استراتيجية واضحة هذه المرة، قرأت أن هناك العديد من الاهتمامات بأكثر من لاعب كبير"

وتابع: "دجيكو ولوكاكو؟ هم لاعبان كبيران وأيضًا الأسماء الأخرى المطروحة رائعة، لا أعتقد أن هناك شيئًا سيحسم الآن، السوق لا زال طويلًا"

ما بين قلب ساري وعقل رونالدو.. أين سيذهب هيجواين؟

يذكر أن كريستيان فييري كان قد لعب دورًا كبيرًا في تتويج إنتر بألقاب الكالتشيو خلال العقد الماضي من القرن الحادي والعشرين وهو أحد أبرز لاعبي النادي في تاريحه الحديث.