فييرا يعترف بتواصل أرسنال معه عقب إقالة إيمري

فييرا يؤكد تواصل مسؤولي الجانرز معه..

كشف باتريك فييرا، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، عن تواصل إدارة أرسنال معه في ديسمبر الماضي، عقب إقالة أوناي إيمري من تدريب الجانرز.

وأعلن أرسنال، إقالة إيمري في نهاية نوفمبر الماضي بسبب سوء النتائج، قبل أن يستقر على التعاقد مع ميكيل أرتيتا.

وقال فييرا، تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد تواصل مسؤولو آرسنال معي، حيث أجرينا مناقشة حول وضعي وخطتي المستقبلية لمسيرتي".

نجم الجانرز السابق، أضاف: "شائعات تدريب أرسنال لا تهمني حاليًا، كما أني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، فأنا لا أريد التفكير في الشيء لا يجب أن يحدث الآن".

وتابع: "إدارة نيس تعلم أنني أريد البقاء هنا بنسبة 100%".

وحمل فييرا، قميص أرسنال لمدة 9 مواسم في الفترة ما بين 1996 إلى 2005.