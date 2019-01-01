فييرا: لا شيء تغير.. إيطاليا تعامل العنصرية بجهل

فييرا ينتقد سوء استغلال الوسائل المتاحة لوقف الظاهرة الكريهة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتقد باتريك فييرا أسطورة الوسط الفرنسي تعامل إيطاليا مع ظاهرة العنصرية، حيث وصفه بالجهل نافياً تغير أي شيء عن أيامه.

وقال فييرا في تصريحاته لصيحفة لاجازيتا ديلو سبورت:"لا شيء تغير منذ كنت لاعباً، حين يأتي شخص مثل تافيكيو (رئيس الاتخاد) ويلقي بتصريحات معينة، هذا لا يكفي هنا للتغيير، هناك الكثير من الجهل والقليل من التعليم".

وأضاف:"التكنولوجيا الآن تسمح بالتعرف على العنصريين ومعاقبتهم، إذا لم تفعل الأندية ذلك فيجب خصم النقاط منهم، الغرامات لا طائل منها".

وأوضح:"يجب وقف المباريات، يجب أن يتضامن اللاعبون السود مع بعضهم البعض حتى لو كانوا خصوماً، إذا تعرض لاعباً أسوداً للسب يجب على جميع السود الخروج من الملعب، ليس فقط هو أو وزملاءه".

وتابع:"اللاعبون البيض أيضاً يجب أن يتضامنوا هنا، ولكني أشك أن هذا سيحدث، بوضع تعليقات (ليوناردو) بونوتشي بعد سب مويسي كين أمام كالياري في الاعتبار".

وكان بونوتشي قد حمل كين 50% من مسئولية تعرضه لسباب عنصري إثر احتفاله أمام الجماهير، ليوضح الأمور لاحقاً ولكن كان الأوان قد فات، ما قاله بونوتشي قد اعتلى الساحة بالفعل.