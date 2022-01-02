فييتو يقترب من الرحيل إلى أحد الأندية المكسيكية

اقترب نادي كروز أزول المكسيكي، من تقديم عرضًا رسميًا إلى نادي الهلال من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، على أن نادي الهلال يدرس التخلص من خدمات لوسيانو فييتو، بعد عدم انسجامعه مع الزعيم، وعدم تقديمه للمستوى المنتظر منه.

وأشار الموقع الرسمي لقناة "TUDN" المكسكية، إلى أن لوسيانو فييتو هو أحدث الأسماء الجديدة في ساحة كروز أزول، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الموقع أكد على أن نادي كروز أزول يجهز عرضًا قد يصل إلى 5.5 مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني فييتو خلال الفترة المقبلة، لمدة موسمين.

وعانى فييتو من عدم المشاركة بشكل أساسي مع نادي الهلال سواء الموسم الماضي أو الحالي، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية رحيله عن الزعيم خلال الفترة القادمة.

يذكر أن فييتو كان قد خاض أكثر من تجربة احترافية كبيرة، أبرزها كانت في أندية فياريال وأتلتيكو مدريد وإشبيلية بإسبانيا، وذلك قبل الانتقال إلى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي انتقل منه إلى الهلال السعودي.

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وحقق فييتو مع نادي الهلال العديد من البطولات، حيث توج بالدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا.