فيورنتينا يقترب من ضم مرابط قبل نهاية الميركاتو الشتوي

مرابط يقترب من تمثيل الفيولا

يبدو أن صفقة انتقال المغربي سفيان مرابط إلى فيورنتينا الإيطالي اقتربت من الحدوث في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

سفيان مرابط لاعب فيرونا يقدم موسم أكثر من رائع رفقة فيرونا وجذب الانظار له في لضمه في الفترة المقبلة.

وحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير جانيولوكا دي مارزيو، فأن مرابط من الممكن أن ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي في أخر أيام الميركاتو الشتوي مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى إضافات أخرى لاتمام الصفقة.

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وأضاف: "ما يتبقى لاتمام الصفقة هو اتفاق الطرفين وموافقة إدارة فيرونا على هذا المبلغ الذي تعتقد أنه من الممكن أن يزيد".

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ولعب مرابط هذا العام 19 مباراة رفقة فيرونا ونجح في صناعة هدف وحيد ولم يسجل أي هدف أخر في المباريات التي لعبها.

يذكر أن سفيان مرابط هو الأخ الأصغر للنجم المغربي الشهير نور الدين مرابط لاعب فريق النصر السعودي ومنتخب المغرب.