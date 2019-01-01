فيورنتينا يعلن خوض ريبيري لعملية جراحية في ألمانيا

لم يتم الكشف عن مدة غياب اللاعب عن فريقه حتى الآن

أعلن نادي فيورنتينا، قيام فرانك ريبيري لاعب الفريق بعملية جراحية في ألمانيا، لعلاج الكاحل.

ومن المنتظر أن يرافق اللاعب الفرنسي، إلى ألمانيا الجهاز الطبي لفيورنتينا ومعهم أخصائي العلاج الطبيعي.

ووفقاً للبيان الذي نشره النادي الإيطالي، فإن ريبيري سيسافر إلى ألمانيا للقيام بالجراحة في أسرع وقت، وبعد القيام بها سيتم تحديد مدة غيابه، والمزيد من المعلومات عن حالته الصحية.

ريبيري تعرض لإصابة مطلع الشهري الجاري امام ليتشي، وعند عودته للتدريبات بألم في الكاحل مما جعل الجهاز الطبي التدخل الجراحي السريع للاعب.

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اللاعب صاحب الـ 36 عاماً، شارك في 11 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

جدير بالذكر أن فيورنتينا يحتل المركز الـ 13 من الدوري الإيطالي، برصيد 16 نقطة، بعد مرور 15 جولة من عمر المسابقة.