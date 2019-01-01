فيورنتينا يخطط لاستعادة باتيستوتا

هل يعود باتيستوتا إلى فيورنتينا مع الإدارة الجديدة؟

يخطط نادي فيورنتينا الإيطالي لمنح جابريال باتيستوتا، أسطورة الفريق، دورًا إداريًا في مشروع النادي المستقبلي.

مجموعة ميدياكوم استحوذت على نادي فيورنتينا مؤخرًا مقابل 170 مليون يورو فقط.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" إنّ الإدارة الجديدة تعتزم استعاد باتيستوتا إلى صفوف الفريق ولكن هذه المرة في منصب إداري جديد.

ولم تكشف الشبكة الدور المتوقع من أسطورة المنتخب الأرجنتيني إلا أنّها أكدت أنّ الإعلان الرسمي سيكون قريبًا كما أنّه لن يتولى منصب المدير الرياضي.

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والسبب 👇 pic.twitter.com/jKbdhHR4iK — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

وسوف يكون منصب المدير الرياضي مخصص لدانيللي برادي بعد رحيل الأخير عن صفوف أودينيزي، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الأيام المقبلة.

من جانبه علّق باتيستوتا حول هذه الأخبار في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللو سبورت": "أشعر بالسعادة لارتباطي بفلورنسا مرة أخرى، لن أتردد أبدًا في مساعدة هذا الفريق الذي يمثل الكثير لي".

جدير بالذكر أنّ فيورنتينا كانت أول محطة لباتيستوتا في أوروبا بين 1991 حتى 2000 قبل الانضمام إلى روما.